ماكرون يرحب بالإفراج عن مواطنة فرنسية كانت محتجزة لدى "حماس"

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عن الفتاة ميا شيم، التي تحمل الجنسية الفرنسية، في إطار صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، يوم الخميس.

وكتب ماكرون في حسابه على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا) أن إطلاق سراح شيم كان "فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي".

Mia Schem est libre.



C'est une grande joie que je partage avec sa famille et tous les Français.



J'exprime aussi ma solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas. La France agit avec ses partenaires pour obtenir leur libération dès que possible. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 30, 2023

وأضاف: "أعرب كذلك عن تضامني مع كل الذين ما زالوا رهائن لدى حماس، وتعمل فرنسا مع شركائها من أجل التوصل إلى إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن".

وأعربت كذلك رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن عن فرحتها إزاء الإفراج عن ميا شيم، مشيرة في منشور على "إكس" إلى أن هناك 4 فرنسيين "ما زالوا رهائن" أو مفقودين في غزة.

إقرأ المزيد

بدورها، أثنت الخارجية الفرنسية على "جهود الوساطة التي قامت بها مصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقطر" من أجل إطلاق سراح الأسرى، بمن فيهم المواطنة الفرنسية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الخميس عن إطلاق سراح 6 أسرى كانت تحتجزهم حركة "حماس" في إطار الصفقة التي تم التوصل إليه بوساطة قطرية. وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: "فرانس برس"