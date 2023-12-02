"القسام" تبث فيديو لرشقة صاروخية ضخمة على تل أبيب مساء اليوم (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام" قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين" في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.

هذا وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل إصابة إسرائيلي بجروح جراء سقوط صواريخ في منطقة حولون، وذلك بعد إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة إسرائيل الكبرى.

كما شمل إطلاق الصواريخ مناطق تل أبيب الكبرى. بدورها أفادت القناة 13 الإسرائيلية بفشل اعتراض منظومة "القبة الحديدية" لعدد من الصواريخ القادمة من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أشارت كتائب القسام في بيانها أن "مجاهدي القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد".

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ولفتت أيضا إلى قصفها "عسقلان" برشقة صاروخية، كما أنها تستهدف تحشدات "قوات العدو" في "زكيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأعلنت حينها أنها تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس انتهكت اتفاقية الأسرى، مشيرا إلى أن تل أبيب ستعمل على زيادة الضغط.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أنّ "تحقيق أهداف الحرب" مستحيل من دون استمرار العمليات البرية. وعن تجدّد القتال في غزة، قال "في الأيام الأخيرة دمّرنا 400 هدف لحماس".

المصدر: RT