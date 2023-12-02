هاريس لأمير قطر: واشنطن ملتزمة بـ"السعي بلا هوادة" لإطلاق سراح جميع المحتجزين

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن واشنطن ستظل ملتزمة بـ"السعي بلا هوادة" لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" بالتعاون الوثيق مع قطر والشركاء الآخرين.

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وذكر بيان للبيت الأبيض، اليوم السبت، أن هاريس تحدثت مع أمير قطر على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي.

وأضاف أنها أثنت على جهوده في تأمين صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس" التي أتاحت وقفة مطولة للقتال والهدنة، وأسفرت عن إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز، بمن فيهم أمريكيون، مع زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، قبل أن تنتهك حماس التوقف"، على حد قولها.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي إن الجانبين ناقشا "أهمية التخطيط لليوم التالي لانتهاء القتال في غزة".

المصدر: RT