مظاهرة مليونية في جاكرتا دعما لفلسطين (صور+ فيديو)
غمرت مسيرات حاشدة محيط النصب التذكاري الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، صباح اليوم السبت، مع خروج المواطنين إلى الشوارع تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما له.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن التقارير عن تدمير المستشفى الإندونيسي في غزة زادت حدة الغضب الشعبي تجاه الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي يعتبرها الكثير من الإندونيسيين شكلا من أشكال الإبادة الجماعية.
وقبيل الحدث، قال منظموه إنه سيكون أيضا بمثابة منصة لمبادرات جمع التبرعات لفلسطين، حيث يشارك فيه مسؤولون حكوميون وشخصيات دينية بارزة.
pic.twitter.com/AhgG0E6cV0— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 2, 2023
📹In Jakarta, the capital of #Indonesia, hundreds of thousands of demonstrators took to the streets to support the Palestinians & protest against the Israeli genocide in Gaza.#Palestine 🇵🇸#jakarta#Gaza#Breaking#Israelhttps://t.co/0fsv7woysd
#MunajatKubro212#SaveGazaPalestine#FreePalestineFromZionist— Spirit 212 (@Hero212_reborn) December 2, 2023
GRAND REUNION 212 - 2nd DECEMBER 2023
INDONESIA FOR FREE PALESTINE 🇲🇨🇵🇸 pic.twitter.com/oVGg7WaJ6Q
Free Palestine, message from Jakarta, Indonesia this morning.#FreePalestinehttps://t.co/klVHrpQzQLpic.twitter.com/Zr5bsVaXQ7— Rinteez 🇵🇸🇲🇨 (@rinteez) December 2, 2023
وفي الأسابيع السابقة شهدت إندونيسيا مظاهرات حاشدة تضامنا مع فلسطين، طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة كما دعت إلى مقاطعة البضائع القادمة من إسرائيل وحلفائها.
المصدر: وسائل إعلام إندونيسية