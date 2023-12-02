مظاهرة مليونية في جاكرتا دعما لفلسطين (صور+ فيديو)

غمرت مسيرات حاشدة محيط النصب التذكاري الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، صباح اليوم السبت، مع خروج المواطنين إلى الشوارع تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما له.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التقارير عن تدمير المستشفى الإندونيسي في غزة زادت حدة الغضب الشعبي تجاه الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي يعتبرها الكثير من الإندونيسيين شكلا من أشكال الإبادة الجماعية.

وقبيل الحدث، قال منظموه إنه سيكون أيضا بمثابة منصة لمبادرات جمع التبرعات لفلسطين، حيث يشارك فيه مسؤولون حكوميون وشخصيات دينية بارزة.

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وفي الأسابيع السابقة شهدت إندونيسيا مظاهرات حاشدة تضامنا مع فلسطين، طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة كما دعت إلى مقاطعة البضائع القادمة من إسرائيل وحلفائها.

المصدر: وسائل إعلام إندونيسية