الآلاف يتظاهرون في إندونيسيا دعما لفلسطين (فيديو)

شهدت مدينة بيكاسي الإندونيسية مسيرة حاشدة دعما للفلسطينيين شارك فيها الآلاف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين طالبوا بـ"طرد الغزاة الإسرائيليين من فلسطين" ودعوا إلى مقاطعة البضائع القادمة من إسرائيل وحلفائها.

وتشهد مختلف العواصم في العالم مظاهرات للتعبير عن الدعم لفلسطين والتنديد بالحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

هذا وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ37، وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف قتيل بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 361 عسكريا بين جندي وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT