تظاهرة حاشدة في بروكسل دعما لفلسطين (فيديو)

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

🇵🇸🚨Live from Brussels Belgium demonstration in solidarity with #Gaza and against the ongoing aggression against Gaza.



📢It's a palestine march not a hate march. #Gaza#CeasefireInGazaNOWpic.twitter.com/Bwi57BtFS3 — The International Times✴️ (@TIMES_INT) November 11, 2023

وتضم التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: بروكسل تايمز