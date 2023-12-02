بلينكن يدعو السوداني إلى محاكمة المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمريكية في العراق

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، خلال مكالمة هاتفية بضرورة محاكمة المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "دعا وزير الخارجية حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية جميع المواقع التي ينتشر فيها عسكريون أمريكيون، ومحاكمة المسؤولين عن الهجمات على أفراد عسكريين أمريكيين في العراق".

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وأضافت أن بلينكن بحث أيضا مع السوداني الصراع في قطاع غزة و"ضرورة منع توسعه". كما تم التطرق إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة وآفاق التوصل إلى حل سلمي للوضع.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" سابقا، نقلا عن مصدر في البنتاغون، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ73 هجوما منذ 17 أكتوبر.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق عن استعدادها لتصعيد عملياتها العسكرية داخل العراق وخارجه نصرة للشعب الفلسطيني.

المصدر: تاس