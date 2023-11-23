البنتاغون يخاطر بحياة جنوده في العراق

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول قصف الجماعات الشيعية للقواعد الأمريكية في العراق وسوريا ونية واشنطن الرد بقسوة.

وجاء في المقال: للمرة الأولى منذ بداية الصراع الشامل بين إسرائيل وحماس، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات في العراق، ردا على محاولات الجماعات الشيعية المحلية ضرب القواعد العسكرية الأمريكية. وحتى الآن، تسعى إدارة بايدن إلى عدم تصعيد الوضع في هذه الساحة، حتى لا تخلق مخاطر على وحدتها التي تؤدي مهمة غير قتالية هناك.

ويشير الخبراء في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (WINEP) إلى أن وجود تشكيلات مختلفة من القوات الشيعية غير النظامية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أكبر. فـ "الفصائل الموالية لإيران في العراق تفتقر إلى زعيم واضح". و"التنافس بينها يؤدي بشكل دوري إلى قيام مجموعات معينة بشن هجمات جديدة على أهداف أمريكية". وذكّر الخبراء في تقريرهم بمقتل أمريكي، في ديسمبر/كانون الأول 2019، في هجوم على قاعدة في كركوك، ما أدى إلى إطلاق دائرة قوية من العنف، حينها.

وذكر تقرير المعهد: "في هذه البيئة التي تحاول فيها الفصائل التفوق على بعضها البعض، قد لا يكون أمام المؤسسة الموالية لإيران التي تدير البلاد خيار سوى استخدام خطاب أكثر قسوة".

وأشار خبراء WINEP إلى أن رئيس كتلة الفتح النيابية هادي العامري دعا في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى الانسحاب الكامل للقوات الأميركية. "مثل هذه التصريحات قد لا تؤدي إلى إجراء حكومي عملي، لكنها قد تخلق بيئة أكثر ملاءمة للعنف المناهض للغرب".

حول ذلك، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيمينوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، إن المشاعر المعادية لأمريكا في العراق قوية. وأضاف: "الهدف هو زيادة الضغط على الأمريكيين، الأمر الذي سيؤدي إلى إجراءات انتقامية. مهمة المقاومة الإسلامية في العراق هي تكثيف الهجمات على القواعد الأمريكية، والتدخل الأمريكي متوقع. والسؤال هو أي درجة يمكن أن يبلغ التصعيد، وهل سيؤدي إلى هجمات واسعة النطاق على القواعد الأمريكية، وحتى هجوم، وصراع مباشر في العراق نفسه، ما قد يجبر الأمريكيين في النهاية على المغادرة، ويؤثر أيضًا على وجودهم في سوريا".

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