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أوستين: سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر من أجل العودة إلى الهدنة الإنسانية في غزة

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أوستين: سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر من أجل العودة إلى الهدنة الإنسانية في غزة
AP Cliff Owen
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن واشنطن ستواصل العمل مع إسرائيل ومع الوسطاء المصريين والقطريين من أجل العودة إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال أوستين خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأسترالي والبريطاني، اللذين أجرى مباحثات معهم في إطار تحالف "أوكوس" في كاليفورنيا يوم الجمعة: "سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وفي قطر من أجل العودة إلى الهدنة الإنسانية".

وتابع: "أتحدث مع وزير الدفاع (الإسرائيلي) بشكل شبه يومي... وأذكره بضرورة التأكد من حماية المدنيين وإقامة الممرات التي سيكون من الممكن لهم مغادرة منطقة القتال عبرها".

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وأضاف: "سنواصل التأكيد للإسرائيليين على ضرورة التقيد بقوانين الحرب وحماية السكان المدنيين".

وأشار إلى أنه خلال فترة الهدنة الإنسانية تم تحقيق نتائج مهمة في ما يتعلق بتحرير الرهائن، وكذلك نقل حجم كبير من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مضيفا أنه "يجب عمل المزيد بالطبع".

يذكر أن العمليات القتالية في قطاع غزة استأنفت يوم الجمعة عقب هدنة إنسانية لعدة أيام، تم التوصل إليها بوساطة قطر ومصر. وجرى خلالها تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس"، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المصدر: تاس

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