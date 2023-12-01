إسرائيل تستأنف قصف غزة.. واتهام أمريكي لحماس بإفشال الهدنة

بعد سبعة أيام من الهدوء وتبادل الأسرى مع حماس، ها هي إسرائيل تعود مجددًا إلى عملياتها العسكرية في قطاع غزة على وقع انهيار الهدنة بين الطرفين،

وسط تأكيد حماس أن تل أبيب رفضت التعامل مع كل عروض الحركة لاستمرار وقف إطلاق النار المؤقت عبر تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين. وفيما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الهدنة انتهت في غزة بسبب حماس وأن حماية المدنيين الفلسطينيين في العمليات العسكرية أمرُ ضروري، يتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تل أبيب وواشنطن باستئناف حرب إبادة جماعية على غزة والضفة الغربية مطالبًا الطرفين بوقف الحرب قبل فوات الأوان. فما قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في هذه المرحلة من الحرب؟ وما احتمالية تفجر مواجهة إقليمية بين طهران وتل أبيب على وقع التحذيرات الإيرانية الأخيرة وتهديدات حزب الله والحوثيين لإسرائيل؟

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