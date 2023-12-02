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انتشال 300 جثة من مستشفى الشفاء ومحيطه خلال أيام الهدنة

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انتشال 300 جثة من مستشفى الشفاء ومحيطه خلال أيام الهدنة
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أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، أنه انتشل 300 جثة من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.

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وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل "انتشلنا من مستشفى الشفاء ومحيطه 300 شهيد خلال أيام الهدنة"، مضيفا أن "أعدادا كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال".

وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار في العمل وانتشال جثامين المواطنين من تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد القتلى منذ انتهاء الهدنة إلى 240.

وكانت القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطلع غزة، اقتحمت مستشفى الشفاء بزعم أن مقاتلي حماس يعملون من عدة أماكن في أنفاق تحت المستشفى.

المصدر: RT  

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