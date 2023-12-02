مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تسقط صواريخ إسرائيلية (صور+فيديو)

أكد مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل في هجومها على محيط مدينة دمشق واقتصرت على الماديات.

وقال المصدر: "حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

أكدت مراسلة RT في وقت سابق من اليوم سماع دوي انفجارات قوية جدا في أرجاء العاصمة السورية دمشق.

وأفادت بأن الانفجارات القوية بدأت في الساعة 01:35 بتوقيت دمشق، مشيرة إلى أنها استمرت عدة دقائق.

المصدر: RT