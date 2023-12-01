مراسلة RT: أصوات انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

أكدت مراسلة RT سماع دوي انفجارات قوية جدا في أرجاء العاصمة السورية دمشق قبل قليل.

وأفادت بأن الانفجارات القوية بدأت في الساعة 01:35 بتوقيت دمشق، مشيرة إلى أنها استمرت عدة دقائق.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء محيط العاصمة. وأوضحت أن التصدي كان في وجه عدوان إسرائيلي.

وذكرت "الوطن أون لاين" أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي جنوب العاصمة دمشق وأسقطت بعضاً من صواريخ العدوان.

وقبل أقل من أسبوع، أفادت مراسلتنا بدوي صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، وتصاعد الدخان في محيط منطقتيّ المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.

وأوضح مصدر في مطار دمشق الدولي لـRT قائلا: "القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة".

المصدر: RT + مواقع إعلامية سورية