مصدر لـRT: قصف إسرائيلي يطال مدرج مطار العاصمة السورية دمشق ما أدى لخروجه عن الخدمة

أفادت مراسلتنا اليوم الأحد بدوي صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى تصاعد الدخان في محيط منطقتيّ المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.

وأوضح مصدر في مطار دمشق الدولي لـRT قائلا: "القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة".

وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي".

ولفتت "الوطن" إلى أنه "تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية".

ويوم الأربعاء الماضي، أفادت مراسلتنا بتعرض منطقة السيدة زينب بريف دمشق لاستهداف إسرائيلي.

المصدر: RT + "الوطن"