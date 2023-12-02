"الأونروا": مخاوف من تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة

كشف مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، توماس وايت، أن إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني، تشهد تفشيا لمرض "التهاب الكبد الوبائي أ".

وقال وايت في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في منشور عبر "X": "في إحدى مدارسنا، لدينا الآن تفش لالتهاب الكبد الوبائي أ".

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وأضاف أن خطر الإصابة بالأمراض المعدية قائم بالفعل في غزة، بسبب أن مدارس "الأونروا" التي تتسع لإيواء 1500 شخص، بها حاليا أكثر من 6000 شخص جنوبي القطاع.

"At one of our schools, we've now had an outbreak of Hepatitis A"@TomWhiteGaza informs @BBCNews that the risk of disease in📍#Gaza is very present as our schools - set up to shelter 1,500 people - are averaging over 6,000 people sheltering in the south. pic.twitter.com/tu4DqMuv1h — UNRWA (@UNRWA) December 1, 2023

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأنه منذ استئناف الأعمال القتالية، قتل 184 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية في القطاع، وأصيب ما لا يقل عن 589 آخرين.

وأكدت الوزارة أن معظم القتلى هم من الأطفال والنساء.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن أكثر من 20 منزلا تضررت مع انتهاء وقف إطلاق النار.

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، لاستئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة.

وجدد غيبرييسوس التحذير من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

المصدر: RT