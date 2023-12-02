تقارير تحصي عدد الصحافيين القتلى منذ بدء الحرب في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في آخر تحديث له الجمعة، مقتل 3 صحافيين، ما يرفع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 73 منذ بدء الحرب في غزة.

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وقال المكتب إن الصحافيين الثلاثة الذين قتلوا أمس نتيجة الاستهداف الإسرائيلي هم المصور منتصر الصواف، والمصور الصحفي عبد الله درويش، والصحفي وأستاذ الإعلام أدهم حسونة.

من جهة أخرى، قالت "لجنة حماية الصحافيين" CPJ في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن ما لا يقل عن 61 صحافيا وعاملا بالمجال الإعلامي قتلوا جراء اندلاع الحرب، من بينهم 54 فلسطينيا، 4 إسرائيليين، و3 لبنانيين.

ولفت التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن إصابة 11 صحافيا، واختفاء 3 صحافيين، واعتقال 19 صحافيا.

وفي هذا السياق لفت التقرير إلى ان الصحافيين يتعرضون لاعتداءات متعددة وتهديدات وهجمات إلكترونية ورقابة وقتل لأفراد أسرهم.

وتحقق "لجنة حماية الصحافيين" CPJ أيضا في العديد من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحافيين آخرين أو فقدهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تهديدهم، وعن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحافيين.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن القائمة المشار إليها هي "الرواية الأكثر اكتمالا" التي أعدتها لجنة حماية الصحافيين لقتلى الصحافيين في الحرب، لكنها شددت بالمقابل على أن قاعدة بياناتها لن تعكس العدد الحقيقي لهؤلاء الضحايا حتى إجراء تحقيق كامل في الظروف المحيطة بهم.

المصدر: RT + CPJ