عبداللهيان: رد المقاومة استئناف إسرائيل للهجوم على غزة سيكون باعثا على الندم وأشد قسوة من ذي قبل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن رد المقاومة على استئناف إسرائيل للهجوم على غزة أشد قساوة من ذي قبل، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للانباء.

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جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني بدر البوسعيدي حول التطورات الجارية في قطاع غزة.

وقال عبداللهيان أنه سمع من قادة المقاومة خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي بأن ردها على استئناف إسرائيل لهجومهم، "سيكون باعثا على الندم وأشد قساوة من ذي قبل".

وقال عبد اللهيان لنظيره العماني إن "عودة الصهاينة لارتكاب جرائم الحرب ضد أهالي غزة تدل على عدم اكتراثهم بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي"، مؤكدا على أنه "من الضروري أن تزيد كافة الدول الإسلامية من جهودها لإيقاف هذه الجرائم".

من جهته، اعتبر البوسعيدي بأن اشتعال الحرب من جديد وتوسيعها في المنطقة هو مدعاة للأسف، وشدد على ضرورة إرساء هدنة مستدامة، وإرسال المساعدات الإنسانية بصورة واسعة، وتحرك مؤثر للمجتمع الدولي بهذا الصدد.

المصدر: إرنا