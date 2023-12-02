فيديوهات مرعبة لتدمير أبراج حمد جنوب غزة في اليوم الأكثر دموية في القطاع (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو كيف الطيران الإسرائيلي بشن غارات مكثفة وعنيفة على أبراج مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وقال مراسلنا إن الطيران الإسرائيلي استهدف أبراج مدينة حمد، ودمر بعضها بشكل كلي والبعض الآخر بشكل جزئي.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت هجوما على قطاع غزة، شمل مناطق واسعة، وقالت مصادر فلسطينية إنه اليوم الأكثر دموية منذ بدء الحرب، حيث خلف مئات القتلى والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها في وسط وجنوب قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى.

المصدر: RT