القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات في جنين والبيرة ونابلس والخليل

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت، مناطق عدة في الضفة الغربية، في مشهد يتكرر كل يوم.

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وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت النار على سيارة ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي كان داخلها.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية عمدت إلى عرقلة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واحتجزت مركبة إسعاف.

وفي نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجرا مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرقي نابلس، وأحياء غرب المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر، كما جرفت القوات الإسرائيلية شوارع عدة ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب محمد أكرم عنتر من منزله في شارع تل غربي نابلس، واقتحمت حي المخفية وشارعي التعاون والطور غربي المدينة.

وفي البيرة، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، المدينة وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الإسرائيلي تمركز في محيط البلدية، وداهم عدة مبان سكنية في أحياء المدينة.

أما في الخليل، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية الليلة، بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل، وداهمت عددا من المنازل، واستولت على أثاث جمعية خيرية.

وأشارت وكالة "وفا" إلى اندلاع مواجهات في يطا، من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

المصدر: وفا+عرب 48