خبير عسكري: نتنياهو يستمر في الحرب ليبقى في الحكم فوقف إطلاق النار يهدد بعزله

أكد اللواء نصر سالم أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على حماس، بعد شهرين من الحرب وتلجأ للإبادة بحق الفلسطينيين العزل بعد فشلها أمام صمود المقاومة الفلسطينية.

وقال الخبير خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، إن الجيش الإسرائيلي "فشل حتى الآن في تحديد أماكن تمركز حركة حماس".

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وأضاف: "هناك رغبة قوية واضحة من دولة الاحتلال من عدم استمرار الهدنة، حيث يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب على قطاع غزة لبقائه في الحكم، لأنه في حالة الوصول إلى وقف لإطلاق النار سيتم عزل نتنياهو من منصبه".

وأردف قائلا: "مصر والعالم أجمع رفضوا ما تدعو له دولة الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة"، موضحا أن "الدولة ومؤسساتها تقدم كل ما يلزم الشعب الفلسطيني من مساعدات وما يلزمهم للصمود في وجه جيش الاحتلال".

وبين اللواء سالم أن "سحب فريق الموساد من المفاوضات مع حماس التي كانت تجرى في قطر مؤخرا، يرجع لرغبة جيش الاحتلال للعودة مرة أخرى لقصف الأبرياء والأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس".

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وبيّن سالم أن المقاومة والشعب الفلسطيني حقّقا انتصارات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، في الوقت الذي لم تحقق فيه إسرائيل أي نجاح عسكري أو سياسي على أرض الواقع.

واستطرد سالم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بزيارة رسمية خلال الفترة الحالية لقطر، من أجل التوصل إلى هدنة جديدة ووقف لإطلاق النار.

هذا وقد شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، هجوما على غزة شمل مناطق واسعة من القطاع، قالت مصادر فلسطينية إنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب وخلف مئات القتلى والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة اليوم السبت على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم السبت، حزاما ناريا عنيفا مستهدفة المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم