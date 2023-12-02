شاهد.. الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة حمد في خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة وعنيفة على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.

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ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف عددا من أبراج مدينة حمد ودمر بعضها بشكل كلي والبعض الآخر بشكل جزئي، مشيرة إلى أن المباني المتضررة هي:

N5-O1-O3-O4-O5-P5.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها القوات الإسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم السبت، حزاما ناريا عنيفا مستهدفة المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم.

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنه منذ ساعات فجر اليوم، تشن القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل منطقة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية