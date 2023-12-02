"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بإطلاق النار على قافلة من مركباتها

أفادت إذاعة "فرانس إنفو"، بأن منظمة "أطباء بلا حدود"، حملت الجيش الإسرائيلي مسؤولية إطلاق النار على قافلة من مركبات المنظمة في 18 نوفمبر، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وفي وقت سابق، ذكرت المنظمة أن مجموعة من موظفي المنظمة وأقاربهم، تعرضت لهجوم في محيط مستشفى الشفاء، عندما كانت تحاول الانتقال إلى جنوب قطاع غزة.

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وجاء في خبر المحطة الإذاعية الفرنسية: "تشير منظمة أطباء بلا حدود إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار في 18 نوفمبر، على قافلة تابعة لهذه المنظمة غير الحكومية في غزة... والذي أدى إلى مقتل شخصين".

وقال أحد أعضاء منظمة أطباء بلا حدود، إنه شاهد قناصة على سطح أحد المباني، وكذلك دبابات قبل وقت قصير من إطلاق النار.

وتطالب هذه المنظمة الدولية، السلطات الإسرائيلية بتقديم توضيح وكذلك بإجراء تحقيق مستقل.

وتتهم منظمة أطباء بلا حدود الجيش الإسرائيلي، بتدمير مركبات المنظمة عمدا في قطاع غزة في 20 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي