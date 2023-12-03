 
مباشر

واشنطن تعتبر نهج إسرائيل في القضاء على قيادات "حماس" تكتيكا مفيدا

أخبار العالم

واشنطن تعتبر نهج إسرائيل في القضاء على قيادات
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wj4r

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إسرائيل تعتزم القضاء على قيادة حركة "حماس" الفلسطينية، وتعتبر الولايات المتحدة هذا النهج "تكتيكا مفيدا".

وقال كيربي في حديثه مع شبكة NBC إن القضاء على القيادة "سيكون له تأثير ضار على قدرة "حماس" على القيام بالعمليات".

إقرأ المزيد
اليوم الأكثر دموية في القطاع.. غالانت يعتقد أن القتل الدموي في غزة
اليوم الأكثر دموية في القطاع.. غالانت يعتقد أن القتل الدموي في غزة "مثير للإعجاب.. النتائج مثيرة"

وأضاف: "هذا ما تركز عليه إسرائيل. ونعتبره تكتيكا مفيدا".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تستعد لمطاردة وقتل قادة حركة "حماس" في جميع أنحاء العالم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تعمل الاستخبارات على تطوير خطط لملاحقة قادة "حماس"، وخاصة في لبنان وتركيا وقطر.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا