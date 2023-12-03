واشنطن تعتبر نهج إسرائيل في القضاء على قيادات "حماس" تكتيكا مفيدا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إسرائيل تعتزم القضاء على قيادة حركة "حماس" الفلسطينية، وتعتبر الولايات المتحدة هذا النهج "تكتيكا مفيدا".

وقال كيربي في حديثه مع شبكة NBC إن القضاء على القيادة "سيكون له تأثير ضار على قدرة "حماس" على القيام بالعمليات".

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وأضاف: "هذا ما تركز عليه إسرائيل. ونعتبره تكتيكا مفيدا".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تستعد لمطاردة وقتل قادة حركة "حماس" في جميع أنحاء العالم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تعمل الاستخبارات على تطوير خطط لملاحقة قادة "حماس"، وخاصة في لبنان وتركيا وقطر.

المصدر: تاس