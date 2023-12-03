كيربي يلتزم الصمت حول موقف واشنطن من استمرار ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة

اختار منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض، جون كيربي، الصمت عند سؤاله حول ما ستفعله واشنطن في حال استمر سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

ولم يعلّق كيربي على الإجراءات الأمريكية المحتملة بخصوص مواصلة واشنطن دعم إسرائيل في عمليتها ضد حركة حماس في قطاع غزة. في حال لم تقم تل أبيب بالانصياع إلى واشنطن وخفض أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

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وقال كيربي لقناة NBC: "هذا (سؤال) افتراضي ولا أريد الهروب إلى الأمام (...). أريد أن أوضح شيئين. بداية، سنواصل دعم إسرائيل عندما تقوم بملاحقة (حركة ) حماس (...) وهذا أمر لن يتغير".

وأردف: "ثانيا سنبذل أيضا كل ما في وسعنا للتأكد من تقليل حجم الأضرار والإصابات قدر الإمكان".

يشار إلى أنه في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده أبلغت إسرائيل مرارا بضرورة حماية السكان المدنيين في قطاع غزة. معتبرا أن هذه "ضرورة أخلاقية واستراتيجية".

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 قتيلا وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسّع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".

المصدر: تاس + RT