وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لحركة حماس أو بوتين بالانتصار

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن لن تسمح لروسيا بتحقيق النصر في أوكرانيا، وتهدف إلى مواصلة إمداد كييف بالمساعدات العسكرية.

وقال أوستن في منتدى نظمته مؤسسة رونالد ريغان الرئاسية في كاليفورنيا: "لن نسمح لحركة "حماس" أو (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالانتصار. ولن نسمح لأعدائنا بتقسيمنا أو إضعافنا".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها وإرسال المساعدات إلى العديد من مسارح العمليات العسكرية في وقت واحد، والتي تشمل كلا من إسرائيل وأوكرانيا.

وأضاف: "الولايات المتحدة هي أقوى دولة على وجه الأرض. يمكننا القيام بمهام متعددة"، واصفا العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "تحد لحلفاء الناتو" و"هجوم مباشر على النظام الدولي القائم على القواعد".

وتابع: "وبالتالي فإن نتيجة هذا الصراع ستحدد الأمن العالمي لعقود قادمة. ولا يمكننا أن نبقى بمنأى عن ذلك".

المصدر: نوفوستي