أعلنت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي كريسي هولاهان أن دعم أوكرانيا ليس من بين القضايا الخمس الأولى التي تهم المواطنين الأمريكيين.

وقالت هولاهان في ندوة في معهد هدسون حول الوضع في أوكرانيا: "أود أن أقول إن هذه ليست بالضرورة واحدة من أهم أربع أو خمس قضايا يهتم بها المجتمع الأمريكي أكثر من غيرها. إنهم يهتمون بالتعليم، والصحة العقلية، والتضخم، والتوظيف، والاقتصاد بشكل عام، والجريمة والحدود الجنوبية، وقضايا من هذا النوع".

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وأكدت أن الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس في المرحلة الحالية يصرون على الاستمرار في تقديم المساعدة لكييف بنسبة ثلاثة لصالح مقابل واحد تقريبا ضد.

واعترف النائب الجمهوري، دون باكون، خلال الفعالية ذاتها بأن الحزب الجمهوري الأمريكي منقسم حاليا بشأن مسألة دعم أوكرانيا إلى قسمين متساويين تقريبا.

أكدت مجلة "إيكونوميست" أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا سوف تتقلص بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض. وقد تتوقف في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات.

وقالت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين إن مؤيدي تمويل كييف في الكونغرس يستخدمون أي نفوذ لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت غرين أن أي شخص لا يرغب في تمويل أوكرانيا يصبح تلقائيا عدوا لواشنطن وداعما لبوتين ويخسر الرعاة.

المصدر: تاس