أكدت مجلة "إيكونوميست" أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا سوف تتقلص بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض. وقد تتوقف في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات

وأشارت المجلة إلى أنه إذا تم انتخاب رئيس الدولة السابق، دونالد ترامب، الذي وعد بإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، رئيسا، فقد تتوقف الولايات المتحدة فجأة عن توريد الأسلحة إلى كييف.

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وأضافت: "على أوروبا أن تستعد لهذا الاحتمال الكئيب، وأن المساعدات الأمريكية سوف تتقلص، بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض".

واعتبرت المجلة أن القادة الأوروبيين يتصرفون كما لو أن الرئيس الأمريكي "السخي" جو بايدن سيظل في السلطة دائما.

وأكدت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجدون أنه "من الصعب للغاية" الاتفاق خلال القمة المقبلة على تقديم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: نوفوستي