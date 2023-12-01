"رويترز": زعماء الاتحاد الأوروبي يواجهون صعوبة في الاتفاق على دعم أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو

أكدت وكالة "رويترز" أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجدون أنه "من الصعب للغاية" الاتفاق خلال القمة المقبلة على تقديم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي يشارك في الاستعدادات للقمة لم تذكر اسمه قوله: "سيكون من "الصعب للغاية" في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الاتفاق على اقتراح لدعم أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو (55 مليار دولار) كمساعدة للميزانية حتى عام 2027".

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ومع ذلك، قال المصدر إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بدعم أوكرانيا.

وأشار إلى أنه حتى لو فشلت خطة إرسال 50 مليار يورو، "لا يزال من الممكن توقع بعض المساعدة".

ومن المقرر أن تتم مناقشة القرارات المتعلقة ببدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك تخصيص 50 مليار يورو لتمويل كييف على مدى الأربع سنوات القادمة، في القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر.

وأكدت مجلة "إيكونوميست" أنه إذا تراجعت القوات الأوكرانية، فإن الخلافات في كييف ستصبح أكثر علنية، وسيعتبر الغرب مساعدته لأوكرانيا هدرا للأموال.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: نوفوستي