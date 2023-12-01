سيناتور أمريكي: لا فرصة لدى أوكرانيا لاستعادة القرم وعليها إجراء مفاوضات مع روسيا

اعتبر السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، أن الوضع في ساحة المعركة يشير إلى أن أوكرانيا يجب أن تفكر في إجراء مفاوضات مع روسيا لتسوية النزاع.

وقال بول في مقابلة على "يوتيوب": "نحن بحاجة إلى فهم النقطة التي نوجد فيها الآن. يقول القائد الأعلى للقوات الأوكرانية (فاليري زالوجني) إن هذا طريق مسدود. إنهم يشيرون إلى أننا وصلنا إلى نقطة يمكننا البدء منها في المفاوضات، في الواقع، كنا في نفس الوضع منذ حوالي عام. قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وعدنا للتو إلى نفس النقطة".

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وأشار إلى أنه "لا يرى فرصة" لدى كييف لإعادة شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وقال: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".

وأكد أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن فشل أوكرانيا في هجومها المضاد حتى بمساعدة أسلحة الحلف، دليل قاطع على ضرورة عدم الاستهانة بروسيا وقدراتها العسكرية.

وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح

المصدر: تاس