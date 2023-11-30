نائب أوكراني: الجيش الروسي "يتطور بوتيرة جنونية"

اعترف النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، أن القوات الأوكرانية انتقلت إلى وضعية الدفاع عن النفس. وذلك بعد فشلها الذريع في الهجوم المضاد والخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وكتب غونشارينكو على "تلغرام" معلقا على تصريح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول بدء أعمال بناء التحصينات في شمال البلاد: "هذا يعني أننا ننتقل إلى موقف دفاعي".

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وأضاف أن الجيش الروسي "يتطور بوتيرة جنونية"، واعتبر أن "الخطوة التالية ستكون من روسيا".

حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيغور كيريلوف، في وقت سابق من أن تلجأ القوات الأوكرانية إلى استخدام أسلحة بيولوجية بسبب فشل "هجومها المضاد".

وأكد أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن فشل أوكرانيا في هجومها المضاد حتى بمساعدة أسلحة الحلف، دليل قاطع على ضرورة عدم الاستهانة بروسيا وقدراتها العسكرية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح

المصدر: تاس