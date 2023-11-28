حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيغور كيريلوف، من أن تلجأ القوات الأوكرانية إلى استخدام أسلحة بيولوجية بسبب فشل "هجومها المضاد".

وقال كيريلوف: "نظرا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية بشكل عام فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية، قد يكون ذلك تلوثا متعمدا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".

وأضاف أن "الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأمريكية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة، فضلا عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية”.

وأشار قائد الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إلى أنه خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية لتسميم المنتجات الغذائية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.

وأضاف أن الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عددا من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصريا "في دولة واحدة فقط"، مشيرا إلى أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم «هوس» كبير حول هذه المادة".

المصدر: RT