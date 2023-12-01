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مجلة: روسيا ستنتصر في أوكرانيا بسبب غرور الغرب

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مجلة: روسيا ستنتصر في أوكرانيا بسبب غرور الغرب
Gettyimages.ru
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أعربت مجلة إيكونوميست عن اعتقادها بأن روسيا قادرة على الفوز في الصراع العسكري في أوكرانيا، من بين أمور أخرى، بسبب الافتقار إلى التفكير الاستراتيجي وغرور الغرب.

وكتبت المجلة أن روسيا الآن "تبدو أنها قادرة على الفوز" في الحرب مع أوكرانيا.

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وقالت الصحيفة: "الرئيس الروسي تمكن من نقل بلاده إلى مسار الحرب وعزز سلطته. والأهم من ذلك أنه يقوض ثقة الغرب في أن أوكرانيا يمكنها ويجب عليها أن تخرج من الحرب كدولة ديمقراطية أوروبية مزدهرة".

وتلوم المجلة الغرب لأنه كان يمكنه فعل أكثر من أجل "إحباط" خطط روسيا. وأضافت: "ومع ذلك، فإن الغرور بالذات والافتقار الصادم إلى التفكير الاستراتيجي يعرقل (الغرب)، وخاصة في أوروبا".

المصدر: نوفوستي

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