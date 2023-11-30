أعرب رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي، عن شكوكه في أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.

وفي لقاء مع الطلاب خلال زيارة إلى نيكولاييف، رد زيلينسكي على سؤال حول آفاق أخرى لتعزيز الأمن القومي، وأشار إلى أن هذه القضية ستكون ذات أولوية.

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ولكن زيلينسكي في ذات الوقت، قال إنه لا يعرف ما إذا كانت بلاده ستنضم إلى الناتو.

وأضاف: "نحن لا نعرف بالضبط كيف سيكون الأمر <...> لن يخبركم أحد على وجه اليقين هل فعلا سنتمكن من الأنضمام إلى الناتو أو لا. نحن نريد ذلك، ولكن...".

وفي الوقت نفسه، كرر زيلينسكي مرة أخرى أن كييف تتجه نحو تطبيق معايير الناتو، ويجب أن تفعل كل شيء لضمان "أن يكون الأمن القومي على أعلى مستوى".

في 29 نوفمبر، قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، الذي شارك في اجتماع استمر يومين مع زملائه من حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن دول الناتو متفقة على عدم قبول أوكرانيا في هذه المنظمة في عام 2024.

ووفقا له، لا يزال هناك إجماع بين الحلفاء على أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف في الظروف الحالية يبدو غير وارد، لأنه قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وفي سبتمبر 2022، قدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الناتو بشكل عاجل، وفي قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو من هذا العام، تلقت تأكيدات بأنه سيتم قبول طلبها عند استيفاء الشروط اللازمة، لكن لم يتم ذكر أي مواعيد محددة.

المصدر: تاس