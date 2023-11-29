ستولتنبرغ يحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا لأنه "سينسف مكانة واشنطن في العالم"

أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ حاجة واشنطن لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، معتبرا أن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة بنجاح قد ينسف مكانة واشنطن في العالم.

عبّر ستولتنبرغ عن هذا الرأي خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أشار فيها إلى أن "هناك دعم واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا لأن ذلك يصب في مصلحة أمن الولايات المتحدة".

وأضاف: إذا انتصر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فسوف تصبح الولايات المتحدة في موقف أكثر خطورة.

وأردف في هذا الجانب: "وهذا (سيكون) إشارة ليس فقط لموسكو، وإنما أيضا لبكين بأنكم في حال استخدامكم القوة العسكرية، فسوف تحققون ما تريدونه. وهذا سيكون بمثابة التهديد والتحدي لنا جميعا".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أكد أمس أن "الدول الغربية لن تتخلى عن كييف" لأنها سئمت الصراع الأوكراني، "بل ستدافع عنها كقطيع من الأفيال".

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في حين صرّح وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، بأن براتيسلافا تعتبر إعلان هدنة وبدء مفاوضات هو الحل الأمثل لأزمة أوكرانيا، حيث لا يوجد تقدم في النزاع، ويستمر سقوط الضحايا من الجانبين.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد صرّح في مقابلة صحافية بأن استرجاع العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو" مستبعد في المستقبل المنظور.

وفي وقت سابق أيضا، أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، أن حلف "الناتو" يرى في روسيا خصما له ويضحي بالشعب الأوكراني لاحتواء روسيا، وموسكو تدرك ذلك وتواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف، روسيا تدرك نوايا "الناتو" في المواجهة وتتحرك وفق الوقائع، والعملية الخاصة مستمرة.

المصدر: تاس + RT