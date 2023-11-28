ريابكوف: من المستبعد عودة العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو في المستقبل المنظور

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة صحافية بأن استرجاع العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" مستبعد في المستقبل المنظور.

وقال في مقابلة مع صحيفة إزفستيا: "لا أعتقد أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ستتم استعادتها بشكل أو بآخر في المستقبل المنظور. وهذا مستبعد لأسباب مبدئية وعملية. وإذا كان أحد في الغرب يعتقد أننا بحاجة لهذه العلاقات، وأننا سوف نأتي في وقت ما ونطلب استعادتها، فهذا اعتقاد خاطئ جداً".

وبحسب ريابكوف، فإن روسيا مستعدة للتفاوض فقط على أساس المساواة والاحترام المتبادل، لكن الناتو لديه مشاكل في هذا الأمر.

وقال: "الآن، وبالنظر إلى خلفية ما يحدث، لا أستطيع حتى أن أتخيل الوضع والسياق الذي سيكون فيه هذا ممكنا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، أن حلف "الناتو" يرى في روسيا خصما له ويضحي بالشعب الأوكراني لاحتواء روسيا، وموسكو تدرك ذلك وتواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف، روسيا تدرك نوايا "الناتو" في المواجهة وتتحرك وفق الوقائع، والعملية الخاصة مستمرة.

المصدر: RT