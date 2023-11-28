الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل تجنب تهجير المدنيين في أي هجوم على جنوب غزة

قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن طالبت إسرائيل بالامتناع عن تهجير الفلسطينيين جنوبي غزة حتى لو وسعت عملياتها هناك، لتجنب المزيد من النزوح.

ومع بدء إسرائيل التطلع نحو جنوب غزة لمواصلة قتال "حماس" بعد توقف القتال لإطلاق سراح الرهائن، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يتحدثون مع الإسرائيليين بشأن الاهتمام بشكل أكبر بالجنوب، حيث يوجد الآن حوالي مليوني شخص.

وقال المسؤولون للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الرسالة سلمت من الرئيس جو بايدن، "لقد شددنا على ذلك بلغة واضحة للغاية مع حكومة إسرائيل، من المهم جدا أن يتم تنفيذ الحملة الإسرائيلية عندما تتحرك إلى الجنوب بطريقة لا تهدف إلى إنتاج المزيد من النزوح الكبير للسكان".

وأضاف أحد المسؤولين: "لا يمكن أن يكون لديك حجم النزوح الذي حدث في الشمال، أن يتكرر في الجنوب. سيكون الأمر أكثر من مجرد تعطيل، وسيكون أكبر من قدرة أي شبكة دعم إنساني"، مشددا على أن "العملية يجب أن تتعرض لمواقع الكهرباء والمياه والمواقع الإنسانية والمستشفيات في جنوب ووسط غزة، مما يعني تجنب الهجمات على هذا النوع من مواقع البنية التحتية".

وأفاد بأن الإسرائيليين كانوا متقبلين لفكرة "ضرورة القيام بنوع مختلف من الحملة في الجنوب".

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة أرسلت إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة مساعدات إنسانية حيوية (معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء)، لقطاع غزة، وأشاروا إلى أن الطائرة الأولى ستحط في شمال سيناء الثلاثاء على أن تليها الطائرتان الأخريان "خلال الأيام المقبلة".

وقال أحد المسؤولين إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة ازدادت وقد دخلت ألفا شاحنة من الطعام حتى الآن وكذلك الوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر.

وأضاف "وصلنا خلال ما يزيد بقليل عن أربعة أسابيع إلى وتيرة 240 شاحنة في اليوم بصورة متواصلة".

وأكد أن المساعدات والوقود "غير مرتبطين بإطلاق سراح الرهائن" المحتجزين لدى حركة حماس حتى لو "أننا اغتنمنا بالطبع إلى أقصى حد الهدنة الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن من أجل إدخال أكبر قدر ممكن" من المساعدات.

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، طلب من نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي بـ"ضرورة زيادة عدد الشحنات الإنسانية لقطاع غزة وتجنب توسيع دائرة النزاع الحالي".

وفي السياق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي "الرسالة اليومية إلى سكان غزة بعد تمديد فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة"، وقال: "لا تحاولوا الانتقال الى شمال القطاع. يمكن فقط التنقل إلى جنوب وادي غزة، ممنوع الدخول الى البحر، ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود".

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز" + RT