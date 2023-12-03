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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا تبدأ التوغل شمالي خانيونس في غزة

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا تبدأ التوغل شمالي خانيونس في غزة
Globallookpress IDF
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية بدأ بالعمليات البرية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت الإذاعة إن "هناك قوات مدرعة في المنطقة بدأت بالفعل بالتحرك ومهاجمة أهداف تابعة لحركة "حماس"".

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وأشارت إلى أنه من المتوقع في المستقبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع انتشار قواته في المنطقة وتكثيف العملية البرية.

ونفذت القوات الإسرائيلية صباح أمس السبت، حزاما ناريا عنيفا مستهدفة المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة وعنيفة على مدينة حمد في خانيونس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة الماضية، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

المصدر: RT

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