لقطات تظهر هول "المجزرة الإسرائيلية الجديدة" في جباليا (فيديو)

أظهرت لقطات الدمار الكبير في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال غزة، عقب استهداف الطيران الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين، الليلة الماضية.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية المقاتلة لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار".

واعتبر المكتب الإعلامي لحكومة غزة أن "هذه المجازر الجديدة تأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، وكان أفظع هذه المجازر مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا وخلفت مئات الشهداء والجرحى منهم من وصل المستشفيات وعدد أكبر مازال تحت الأنقاض".

وأفاد مراسلنا، أمس السبت، بمقتل وفقدان 100 شخص إثر تدمير القوات الإسرائيلية منزلا من عدة طبقات فوق رؤوس ساكنيه في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "ما يزيد عن 100 فلسطيني قتلوا بقصف طائرات إسرائيلية لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

ولفتت مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الفسفور على وسط مخيم جباليا.

وكان مراسلنا أفاد السبت بمقتل العشرات بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، ما فعلته القوات الإسرائيلية أمس السبت بالمذبحة، بعدما قصفت 50 منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة على رؤوس ساكنيها.

ولفت إلى وجود مئات القتلى، قرابة 300، لافتا إلى أن طواقم الإسعاف لم تتعامل مع الكثير من الإصابات ما يدل على العدد الكبير من الضحايا.

المصدر: RT