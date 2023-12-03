الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح.

وقال الهلال في بيان على إكس "تويتر سابقا": "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية. تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

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وشن الجيش الإسرائيلي أمس السبت هجوما على غزة شمل مناطق واسعة من القطاع، قالت مصادر فلسطينية إنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب وخلف مئات القتلى والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة الماضية، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

المصدر:RT