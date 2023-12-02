المكتب الإعلام الحكومي في غزة: 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء

أعلن مدير مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، يوم السبت، عن 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال معروف: "7500 مفقود جراء "العدوان الإسرائيلي" معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضاف: "يوجد في محافظة غزة وشمال غزة أكثر من 800 ألف شخص والاحتلال يكذب".

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

المصدر: RT