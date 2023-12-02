 
مباشر

المكتب الإعلام الحكومي في غزة: 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء

أخبار العالم العربي

المكتب الإعلام الحكومي في غزة: 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wj0y

أعلن مدير مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، يوم السبت، عن 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال معروف: "7500 مفقود جراء "العدوان الإسرائيلي" معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضاف: "يوجد في محافظة غزة وشمال غزة أكثر من 800 ألف شخص والاحتلال يكذب".

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

 

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا