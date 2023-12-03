مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته بالجنوب وليلة قاسية في شمال قطاع غزة

كثفت القوات الإسرائيلية، ليلة الأحد غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك شمال القطاع.

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ولفت مراسلنا إلى أن القصف البري والجوي الإسرائيلي المكثف يتواصل على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس بشكل مستمر منذ ساعات.

وأفاد مراسلنا بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف منزل عائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح.

وقال المراسل إن شخصا على الأقل قتل وأصيب 10 آخرون بينهم حالات حرجة جراء قصف إسرائيلي منزل عائلة الغندور غرب خانيونس.

كما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات دعا فيها السكان إلى الإخلاء.

RT

وأظهر مقطع فيديو وصول قتيل وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي وسط القطاع، تجددت الاشتباكات في منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، ولفت المراسل إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كذلك تم انتشال عدد من الضحايا والإصابات في استهداف منزل لعائلة الزهرة في مخيم البريج.

وأفاد مراسلنا بأن المناطق الشمالية من قطاع غزة شهدت ليلة صعبة جدا، فمنذ السادسة مساء وحتى هذه اللحظة، أطلقت الطائرات الحربية وسلاح المدفعية المئات من القذائف والصواريخ، ونفذت عشرات الأحزمة النارية، مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، نالا الحصة الأكبر من القصف.

ولفت المراسل إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه سيارات الإسعاف ومنعتها من الوصول لمنطقة حي الصبرة شمال غزة، لانتشال جثامين الضحايا.

وأفاد المراسل بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط شارع يافا شرق مدينة غزة، كذلك استهدف القصف المدفعي مخيم جباليا شمال مدينة غزة، فيما قتل وأصيب عدد غير محدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.

ولفت المراسل إلى أن قصفا مدفعيا مكثفا جدا يستهدف محيط الشيخ زايد وتل الزعتر ومحيط مستشفى الإندونيسي ومخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

المصدر: RT