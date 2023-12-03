"القسام" تستهدف دبابة إسرائيلية غرب جباليا وسرايا القدس تقصف مستوطنات ريعيم ومفتاحيم برشقات صاروخية

تواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القطاع وقصف مستوطنات الغلاف، وذلك مع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الثاني.

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فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، منذ قليل، أنها "استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة الياسين 105".

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت مستوطنات "ريعيم" و"مفتاحيم" برشقات صاروخية.

وكانت كتائب القسام قالت إنها استهدفت تحشدات للجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة "ماجين" برشقة صاروخية، وقصفت تجمعا لجنود إسرائيليين شرق خانيونس بقذائف الهاون، وتجمعا آخر شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكشفت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

يتبع..