الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف 800 فتحة نفق منذ بدء القتال بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان الأحد، اكتشاف 800 فتحة نفق منذ بدء القتال بغزة وتدمير نحو 500 منها، في إطار مجهوده الرامي إلى تدمير البنى التحتية تحت الأرضية التابعة لحماس.

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ولفت البيان إلى أنه "منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة كشفت قوات الجيش الإسرائيلي عن أكثر من 800 فتحة أنفاق تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس".

وأضاف: "تم تدمير نحو 500 نفق بأساليب عملياتية مختلفة، بما في ذلك التفجير والسد. بعض فتحات الأنفاق التي تم الكشف عنها ربطت من خلال البنية التحتية تحت الأرضية بين منشآت إستراتيجية تابعة لحماس. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير كيلومترات عدة من مسارات الأنفاق".

ولفت البيان إلى أنه "في بعض فتحات الأنفاق، عثرت قوات الجيش على الكثير من الوسائل القتالية التي تركت بداخلها"، مشيرا إلى أنه "بعد العثور على فتحات الأنفاق تقوم قوات جيش الدفاع بأعمال دراسة معمقة لمتابعة دلالاتها ليتم بعد ذلك تحضير المسار تمهيدا لتدميره".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه "تم الكشف عن فتحات الأنفاق داخل المناطق المدنية، والعثور على عدد منها بجوار مبان مدنية حساسة، مثل المؤسسات التعليمية، ورياض الأطفال، والمساجد وملاعب الأطفال، أو داخلها"، معتبرا أن ذلك "دليل على استخدام حماس "السخيف" للسكان المدنيين دروعا بشرية، وغطاء لعملياتها"، بحسب البيان.

المصدر: RT