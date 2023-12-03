"نيويورك تايمز": إسرائيل ستنفذ عملية واسعة ومكثفة في قطاع غزة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر أن إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية عالية الكثافة في قطاع غزة في الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك قد يخف القتال إلى مرحلة أقل حدة.

وذكرت الصحيفة: "تتوقع القوات الإسرائيلية القيام بعمليات عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة، ومن المحتمل بعد ذلك أن تنتقل إلى عمليات منخفضة الشدة".

في وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر، أن المرحلة الأكثر كثافة في العملية البرية الإسرائيلية ستكون في بداية عام 2024، في حين أن العملية ككل قد تستغرق أكثر من عام.

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وتقترب حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الغارات الإسرائيلية من الـ16 ألف شخص.

وذكرت حماس أن هناك ما بين 200 إلى 250 رهينة في قطاع غزة. وبعد انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عدد من أطلقت حماس سراحهم 110 أشخاص، وعدد من بقوا في غزة هو 126 إسرائيليا و11 أجنبيا.

المصدر: ريا نوفوستي