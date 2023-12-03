قصف متبادل عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية (فيديو)

تجدد اليوم الأحد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

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وسقط صاروخ أطلق من لبنان في مستوطنة بيت هيلل في إصبع الجليل، وقالت "يديعوت أحرونوت" إن 4 أشخاص أصيبوا إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع في كيبوتس "بيت هيلل" قرب الحدود اللبنانية، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصابين في بيت هيلل على الحدود مع لبنان هم من الجنود الإسرائيليين.

وأعلن حزب الله في بيان أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:25) من ظهر ‏يوم الأحد 3-12-2023 مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة فيها".‏

وأفادت المراسلة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا طال تلة العويضة مقابل بلدة الطيبة وسهول المجيدية وسردا والوزاني وأطراف الخيام⁩ وكفرشوبا⁩ وكفرحمام⁩ ومحيط مزارع شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

كذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف أطراف بلدة الناقورة وعين الزرقا ووادي حامول في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وفي القطاع الأوسط، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة يارون.

المصدر: RT