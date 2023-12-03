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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي خلال معارك شمال ووسط غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي خلال معارك شمال ووسط غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل ضابط وجندي في صفوفه، خلال معارك في شمال ووسط قطاع غزة.

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وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي القتيلين وهما:

-الرقيب إسشالو سما، 20 عاما من بيتح تكفا، مقاتل في الكتيبة 932 من لواء ناحال، توفي متأثرا بجروحه الليلة الماضية بعد إصابته في معركة يوم 14 نوفمبر شمال قطاع غزة.

-المقدم احتياط أور براندز 25 عاما من شوهام، مقاتل في الكتيبة 82 من اللواء السابع، "تشكيل اقتحام من الجولان"، قتل الليلة الماضية في معركة وسط قطاع غزة.

ووصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى نحو 400.

وكثف الجيش الإسرائيلي أمس السبت غاراته واستهدافاته في وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار المعارك في الشمال.

المصدر: RT

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