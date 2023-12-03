"حزب الله" اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية حدودية (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مشاهد تظهر استهدافه مواقع ونقاطا تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وشملت المواقع المستهدفة مرابض ديشون وموقع الراهب ورويسات العلم ومستوطنة دوفيف.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدة كفركلا في جنوب لبنان، بالرشاشات الثقيلة ومدفعية الدبابات.

وكشف موقع "واينت" العبري، في تقرير نشره أمس السبت، أن حزب الله اللبناني نجح في تحقيق اختراق بالمسيرات الهجومية، فيما تحدث عن فشل الحكومة الإسرائيلية في استعادة ثقة أهالي الشمال.

وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية، اشتباكات متقطعة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إن جبهة لبنان هي "جبهة مساندة لغزة".

المصدر: RT