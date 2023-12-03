حزب الله العراقي يستهدف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا

أعلنت كتائب حزب الله العراقية أنها استهدفت قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا اليوم الأحد، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

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وقالت في بيان، إنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

ويعد هذا الاستهداف، هو الثاني اليوم، بعدما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، فجر اليوم الأحد، عن استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل وتحقيق إصابة مباشرة.

وتعرضت القوات الأمريكية لأكثر من 73 هجوما منذ 17 أكتوبر في العراق في سوريا، وأسفرت عن إصابة أكثر من 60 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون.

وقال مسؤولو البنتاغون بوقت سابق إنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست"، فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استعدادها لتصعيد عملياتها العسكرية داخل العراق وخارجه نصرة للشعب الفلسطيني.

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مكالمة هاتفية أمس السبت بضرورة محاكمة المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق.

المصدر: RT