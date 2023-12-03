رئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي: نخوض قتالا ضاريا جنوبي قطاع غزة كما شماله

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة تضاهي تلك التي نفذها الجيش ضد حركة حماس في شمالي القطاع الفلسطيني.

وأضاف هاليفي في بيان: "خُضنا قتالا ضاريا في شمال قطاع غزة، ونفعل الشيء نفسه الآن في جنوبه".

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يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، نقلت أواخر نوفمبر الماضي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن على إسرائيل أن تتعلم الدروس مما حدث في شمال غزة، وأن واشنطن لن تسمح بتهجير سكان جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، أنه نشر قائمة مناطق بلوكات "الإخلاء في قطاع غزة، وتوضح طريقة تنقل السكان في غزة" خلال المرحلة المقبلة من الحرب.

وكان رئيس الأركان هاليفي قد أكد يوم 28 الشهر الماضي، أن الجيش فشل في مواجهة هجوم "طوفان الأقصى" الذي أطلقته كتائب القسام التابعة لحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وقال "بعد الحرب سيتم تقديم الحساب.. ستكون هناك تحقيقات صارمة وعميقة".

المصدر: وكالات