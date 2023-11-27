الجيش الإسرائيلي يجدد مطالبته سكان قطاع غزة بالانتقال من الشمال نحو الجنوب

جدد الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مطالبته سكان قطاع غزة "للانتقال من الشمال نحو الجنوب حيث تتوفر المساعدات الإنسانية، باعتبار أن شمال القطاع منطقة حرب خطيرة".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو عبر منصة "إكس" طالب خلاله السكان بالانتقال نحو جنوب وادي غزة، وقال: "لا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع، يمكن التنقل فقط إلى جنوب وادي غز وممنوع الدخول إلى البحر أو الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود مع إسرائيل".

وشدد على أن الحرب لم تنته وأن الهدنة مؤقتة، وأن عليهم الانصياع للتعليمات حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن جنوب القطاع منطقة آمنة وملائمة للعيش، كما تدخل إليها المساعدات الإنسانية.

#عاجل الرسالة اليومية الى سكان #غزة في فترة الهدنة الانسانية المؤقتة:

⭕️لا تحاولوا الانتقال الى شمال القطاع. يمكن فقط التنقل الى جنوب وادي غزة

⭕️ممنوع الدخول الى البحر

⭕️ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود



عشان سلامتكم قوموا بالانصياع الى هذه التعليمات pic.twitter.com/S61xEoMXTT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2023

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلندا وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 رهينة، إضافة إلى 4 رهائن آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 فلسطينيا من سجونها.

المصدر: RT